Мората: после ухода Роналду на каждого в «Ювентусе» оказывается давление

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, права на которого принадлежат «Атлетико», поделился мнением об уходе форварда Криштиану Роналду из туринской команды в «Манчестер Юнайтед».
«На каждого из нас оказывается давление после ухода Роналду. На меня, возможно, больше всего, потому что я в аренде. Но когда ты кузнец своего счастья, всё, что ты можешь делать, — это работать.
Я пропустил почти месяц, и из-за того, что спешил с возвращением, я не чувствовал себя хорошо. Мне пришлось много работать на благо команды, из-за чего не мог быть готов на 100% и забивать. В последних матчах меня ставили на левый фланг, я был почти вингером. Но главное — это играть и делать то, что хочет тренер. Конечно, я хотел бы играть лучше и забивать больше, и до травмы я был в порядке, но затем возникли проблемы с восстановлением», — приводит слова Мораты Daily Mail.
- 10 ноября 2021
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