Полузащитник «Фулхэма» Фабио Карвалью может перейти в «Ливерпуль». Делами игрока занимается известный агент Хорхе Мендес. Об этом сообщает Daily Mail.



Хорхе Мендес пытается устроить своего клиента Карвалью в «Ливерпуль» после того, как ему не удалось убедить «Барселону» и «Реал» в надобности трансфера игрока. Мендес, список которого возглавляет Криштиану Роналду и который выступил посредником в трансфере Рубена Диаша из «Бенфики» в «Манчестер Сити», видит в Карвалью будущую звезду.



Агент считает, что «Ливерпуль» – лучший вариант для игрока. К тому же, у Мендеса хорошие отношения с клубом, так как он принимал участие в трансфере Диегу Жоты в стан команды из Ливерпуля.



Карвалью родился и жил в Лиссабоне до 12 лет, после переехал в Англию. Полузащитник выступает за сборную «Трёх львов» до 18 лет. В его активе 6 игр, в которых полезными действиями он не отметился.



В текущем сезоне Чемпионшипа Карвалью провёл за «Фулхэм» 7 матчей, в которых отметился 7 голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с клубом завершается летом 2022 года. Transfermarket оценивает футболиста в €250 тыс.