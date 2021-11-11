Конте – лидер по неустойкам, Моуринью на втором месте

The Sun составил рейтинг самых дорогих увольнений тренеров в футболе.

Новичок рейтинга – Рональд Куман, расположившийся на 10-м месте, забрав у «Барселоны» €11,7 млн за то, что покинул пост главного тренера, на который позже был назначен Хави. Лидер же рейтинга – Антонио Конте, который получил от «Челси» € 30,6 млн после увольнения в 2018 году.

За итальянцем в списке два раза появляется Жозе Моуринью, получивший € 22,9 млн от «Манчестер Юнайтед» в 2018 году и € 21 млн от «Челси» в 2007 году. Четвёртое место за Лораном Бланом, который получил от «ПСЖ» € 19,8 млн в 2016 году. Луис Фелипе Сколари закрывает топ-5. Бразильский тренер после своего ухода забрал у «Челси» € 15,9 млн.

На шестом месте — экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло, который получил от РФС € 15,6 млн. Следом в рейтинге располагается Маурисио Почеттино. Аргентинец в 2019-м получил от «Тоттенхэма» € 14,6 млн. Порядка € 14 млн получил Андре Виллаш-Боаш за свою незавершённую работу в «Челси» в 2012 году. Всё тот же английский клуб в том же году заплатил Роберто Ди Маттео € 12,5 млн евро.

Таким образом, больше всего на неустойки тренерам тратился именно «Челси».