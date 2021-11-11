Гол Азмуна помог Ирану обыграть Ливан в матче квалификации ЧМ-2022

В Сайде (Ливан) завершился матч 5-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Ливана на стадионе «Сайда» принимала команду Ирана. Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.
На 37-й минуте Хассан Саад вывел хозяев вперёд. Сборная Ирана долго не могла отыграться, но в концовке забила два мяча. Уже в добавленное время форвард «Зенита» Сердар Азмун восстановил равновесие в счёте, а ещё через две минуты Ахмад Нуроллахи забил победный мяч.
Сборная Ирана уверенно лидирует в группе А, набрав 13 очков в пяти матчах. Второе место в турнирной таблице занимает команда Южной Кореи (11), а третье — Ливана (5). Две лучшие команды получат прямые путёвки на чемпионат мира. Сборная, занявшая третье место, сыграет в стыковых матчах.
В следующем туре Иран сыграет в гостях с Сирией, а Ливан встретится с командой ОАЭ.
- 11 ноября 2021
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