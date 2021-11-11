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Сауль зимой может перейти в «Барселону»

Сауль зимой может перейти в «Барселону»
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Испанский полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес, сейчас выступающий на правах аренды за английский «Челси», может вернуться в Испанию и стать игроком каталонской «Барселоны». Об этом сообщает «твиттер» El Chigrinito.

По информации источника, Сауль может перебраться в «Барселону» по ходу зимнего трансферного окна. Летом Сауль уже мог оказаться в «Барселоне». Он мог войти в сделку по переходу Антуана Гризманна в «Атлетико».

Испанец принял участие в двух матчах английской Премьер-лиги в текущем сезоне. «Челси» взял Сауля Ньигеса в аренду за € 5 млн с правом выкупа игрока за € 35 млн. Мадридский клуб, в свою очередь, хотел осуществить полноценный трансфер и оценивает своего футболиста в € 45-50 млн.

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