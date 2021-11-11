Буффон проведёт матч в ретроформе в честь годовщины дебюта за «Парму»

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон проведёт матч в специальной форме, которая приурочена к его дебюту за клуб в Серии А. 19 ноября 1995 года Джанлуиджи провёл первый матч за «Парму» в Серии А. Теперь он наденет специальную форму на матч Серии B с «Козенцей», который состоится 19 ноября 2021 года.



Форма голкипера будет напоминать ту, которую он надел 26 лет назад на матч Серии А с «Миланом» (0:0). В дизайне использованы красно-белые цвета. При этом вратарская кофта будет иметь более современный вид.



Приобрести форму Буффона можно будет в клубном магазине «Пармы».

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Пармы».

Буффон вернулся в «Парму» перед началом нынешнего сезона. После 12 туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Козенца» находится на 16-м месте, у команды 14 очков.