Клуб из МЛС предлагает крупный контракт Инсинье
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Капитан «Наполи» Лоренце Инсинье может продолжить карьеру в американской лиге МЛС, сообщает Sky Sport Italia. По данным источника, канадский клуб «Торонто» сделал игроку предложение.
Нынешний контракт Инсинье с «Наполи» истекает по окончании сезона. Форвард готов остаться в команде, но стороны далеки от договорённости. Агент футболиста сообщил, что Инсинье предложили продлить контракт с двукратным сокращением зарплаты, что не устраивает 30-летнего итальянца.
«Торонто» предлагает более щедрые условия игроку. Но сам Инсинье пока не хочет переезжать в МЛС. Примечательно, что ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны английского клуба «Ньюкасл Юнайтед», который приобрели инвесторы из Саудовской Аравии.
Новость по теме«Ньюкасл» хочет бесплатно подписать Лоренцо Инсинье
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