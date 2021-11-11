Россия выйдет на ЧМ, если Хорватия потеряет очки в одном из двух оставшихся матчей

Сборная России упрочила лидерство в турнирной таблице группы H квалификации чемпионата мира — 2022. Россияне в очередном матче разгромили киприотов со счётом 6:0. Теперь сборная России возглавляет турнирную таблицу, набрав 22 очка. Второе место занимает сборная Хорватии, у которой 17 очков. Но хорваты провели на один матч меньше. Сегодня, 11 ноября, сборная Хорватии в квалификации чемпионата мира сыграет с Мальтой. Эта встреча состоится сегодня, начало — в 22:45 мск.



Прямую путёвку на чемпионат мира получает победитель группы. Вторая команда сыграет в стыковых матчах.



Сборной России для прямого выхода на чемпионат мира необходимо, чтобы команда Хорватии в заключительных матчах хотя бы раз потеряла очки. В последнем матче квалификации ЧМ-2022 сборная Хорватии в Сплите будет принимать Россию.

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