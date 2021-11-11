Тарханов: теперь у наших больше уверенности. Все силы надо отдать ради последнего боя!

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о победе сборной России в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Кипра. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, закончилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.
«Такая победа придаст сил нашим ребятам. Мы забили очень много важных мячей. Уверенности у наших ребят теперь больше. Такое не может расслаблять, да и вообще, как можно расслабиться против Хорватии?! Нужно отдать все силы ради последнего боя.
Отдельно очень рад за Сашу Ерохина, он сегодня сыграл просто отлично. Также рад за Смолова и Мостового с Суторминым, которые забили свои первые голы», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Теперь сборная России возглавляет турнирную таблицу, набрав 22 очка. Второе место занимает сборная Хорватии, у которой 17 очков. Но хорваты провели на один матч меньше. Сегодня, 11 ноября, сборная Хорватии в квалификации чемпионата мира сыграет с Мальтой. Эта встреча состоится сегодня, начало — в 22:45 мск.
- 11 ноября 2021
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