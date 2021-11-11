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Данил Глебов: волновался перед дебютом, нервничал. Эмоции — топ

Данил Глебов: волновался перед дебютом, нервничал. Эмоции — топ
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Защитник сборной России Данил Глебов высказался о победе команды в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Кипра. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, закончилась со счётом 6:0 в пользу хозяев. Глебов в этой встрече дебютировал за сборную России.

«Волновался перед дебютом. Нервничал. Была маленькая неуверенность. Но потом включился, вошёл в игру. Эмоции – топ.

Первый гол забили, расслабились. Начали неправильно играть. Но в перерыве Валерий Георгиевич напихал маленько. Но потом вышли на второй тайм, забили второй, третий и уже не сбавляли обороты. Что конкретно сказал Карпин? Меня не было, ничего не могу сказать.

Нападение Кипра? Мы сильно в обороне и не играли, когда я вышел, играли только вперёд.

Хорватия – хорошая команда с хорошими исполнителями. В игре посмотрим.

Критика после дня рождения? 5:1 с «Рубином» и 6:0 с Кипром. Хорошо отметили, хорошо провели время. Всё здорово и великолепно.

Получилось так, что пошёл в подкат, выбил мяч в аут, соперник падал и бутсой зарядил в нос. Но всё нормально», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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