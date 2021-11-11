Карпин — первый тренер сборной России, выигравший 5 из 6 первых официальных матчей
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Сегодня сборная России под руководством Валерия Карпина обыграла национальную команду Кипра со счётом 6:0 в квалификации на чемпионат мира 2022 года.
Карпин стал первым тренером в истории сборной России, при котором команда выиграла 5 из 6 официальных игр. За всё время руководства командой Карпина Россия играла с Хорватией на своём поле со счётом 0:0, с Кипром на выезде со счётом 2:0, Мальтой со счётом 2:0, Словакией со счётом 1:0, Словенией со счётом 2:1 и Кипром со счётом 6:0.
Напомним, после девяти туров отбора на ЧМ-2022 сборная России имеет в своём активе 22 очка и занимает 1-е место в группе H. Кипр, набравший всего пять очков, занимает последнюю, шестую строчку в таблице. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).
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