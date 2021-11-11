Валерий Карпин: поле в Санкт-Петербурге, честно говоря, безобразное

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвёл итоги матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Кипра. Россияне разгромили соперника со счётом 6:0. Наставник россиян посетовал на плохое состояние газона на стадионе в Санкт-Петербурге.



«Что сказал в раздевалке? Ничего сверхъестественного не говорил. Даня сказал, что напихал, но ничего я не пихал в перерыве. Подкорректировали некоторые позиции. Повлиял второй гол. Мы говорили о недооценке соперника перед матчем. Возможно, первый гол сыграл злую шутку. Появились расхлябанность и напряжение. Скованность, боязнь за результат. Если бы в первом тайме забили второй гол, было бы попроще. Киприоты тоже подразвалились.



Впечатления после победы радостные. Но говорить, что стадион в Петербурге стал счастливым, пока не стоит. Думаю, ещё проведём матчи в Питере. Сборная проведёт, со мной или без меня. Но поле, мягко говоря, не лучшего качества. А честно говоря, безобразное», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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