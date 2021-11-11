Мальта — Хорватия: Марсело Брозович забил автогол

Сегодня, 11 ноября, на стадионе «Та-Кали» в Мальте проходит матч отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года между национальными командами Мальты и Хорватии.

Футболисты сборной Хорватии забили автогол на 31-й минуте, сделав счёт 2:1. После навеса к воротам Марсело Брозович в прыжке ногой перевёл мяч в сетку, обыграв своего голкипера.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Напомним, после девяти туров отбора на ЧМ-2022 сборная России имеет в своём активе 22 очка и занимает 1-е место в группе H. Кипр, набравший всего пять очков, занимает последнюю, шестую строчку в таблице. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).