Радимов: Мостовой забил шикарной гол Кипру. Надеюсь, он получит время в Хорватии

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о победе российской сборной в матче квалификации ЧМ-2022 с Кипром. Встреча завершилась со счётом 6:0. Радимов выделил игру полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, который забил дебютный гол за национальную команду.

«Мостовой — молодец. В первом тайме, когда у сборной немногое получалось, он давал скорости. Да и момент у него был отличный. Во втором тайме, когда добавили скорости, ему стало ещё проще играть. Гол он забил шикарный, если он так и хотел аккуратно сыграть — замечательно. Я очень рад за его первый гол, пусть это и Кипр, но гол есть гол. Он придаст ему уверенности в играх за сборную и клуб. Хорошо, что Карпин ему доверяет и дал игровое время. Надеюсь, время Андрей получит и в Хорватии, может быть, выйдет в старте. Повторюсь, очень рад», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.