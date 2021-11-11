Радимов: Мостовой забил шикарной гол Кипру. Надеюсь, он получит время в Хорватии

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о победе российской сборной в матче квалификации ЧМ-2022 с Кипром. Встреча завершилась со счётом 6:0. Радимов выделил игру полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, который забил дебютный гол за национальную команду.
«Мостовой — молодец. В первом тайме, когда у сборной немногое получалось, он давал скорости. Да и момент у него был отличный. Во втором тайме, когда добавили скорости, ему стало ещё проще играть. Гол он забил шикарный, если он так и хотел аккуратно сыграть — замечательно. Я очень рад за его первый гол, пусть это и Кипр, но гол есть гол. Он придаст ему уверенности в играх за сборную и клуб. Хорошо, что Карпин ему доверяет и дал игровое время. Надеюсь, время Андрей получит и в Хорватии, может быть, выйдет в старте. Повторюсь, очень рад», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 12 ноября 2021
-
00:49
-
00:45
-
00:42
-
00:41
-
00:40
-
00:39
-
00:34
-
00:03
- 11 ноября 2021
-
23:54
-
23:41
-
23:39
-
23:37
-
23:29
-
23:26
-
23:21
-
23:19
-
23:11
-
23:11
-
23:05
-
23:04
-
23:03
-
22:55
-
22:53
-
22:48
-
22:42
-
22:41
-
22:41
-
22:36
-
22:34
-
22:31
-
22:20
-
22:20
-
22:18
-
22:14
-
22:14