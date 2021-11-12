«Карпин — молодец». Валуев прокомментировал разгромную победу России над Кипром

Знаменитый в прошлом боксёр, а ныне депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев прокомментировал результат домашней встречи сборной России с Кипром (6:0) в 9-м туре групповой стадии отбора к ЧМ-2022.

«Молодцы. Главное не сбрасывать настрой. Карпин — молодец. Понравилось, что наши забили шесть голов. С Хорватией всё будет гораздо сложнее, там может применяться совершенно другая тактика. Нужно сохранить настрой. Такая победа — хороший знак перед хорватами. Это придаст сборной заряда, уверенности и бодрости. Это важно, это понадобится», — приводит слова Валуева «Спорт-экспресс».

Напомним, в заключительном матче отбора сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск. Отметим, что потеря очков подопечными Златко Далича означает гарантированный выход на чемпионат мира – 2022 для сборной России.