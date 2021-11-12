Бускетс провёл 133-й матч за сборную Испании и сравнялся с Хави по этому показателю

Вчера, в четверг, 11 ноября, в Афинах (Греция) завершился матч 9-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Греции на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» принимала Испанию. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Как сообщает OptaJose в «Твиттере», для 33-летнего опорного хавбека каталонской «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетса эта встреча стала 133-й в футболке национальной команды. По этому показателю он стал третьим, сравнявшись с новым главным тренером сине-гранатовых Хави. Впереди лишь экс-вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс (167) и защитник французского «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос (180).
На «Чемпионате» доступно видео забитого мяча Бускетса за «Барселону» в ворота «Сельты» (3:3).
Всего за карьеру Бускетс провёл 647 встреч во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился 16 забитыми мячами и 41 результативной передачей, получив 156 предупреждений и одну красную карточку.
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