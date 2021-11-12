Бубнов: 6 мячей от России в ворота Кипра — не показатель перед выездом в Хорватию

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал результат домашней встречи сборной России с Кипром (6:0) в 9-м туре групповой стадии отбора к ЧМ-2022.

«Несмотря на крупную победу, сборная России провела неоднозначный матч из двух кардинально отличных таймов. Помогли быстрые голы в каждом из них, но дальнейшее развитие событий сильно разнилось. В первом были подходы к чужой штрафной, которые не доводились до ума из-за зашкаливающего процента брака. Да, сборная в очередной раз вышла в далеко не самом привычном сочетании, но нельзя объяснить столько ошибок лишь этим или волнением. Более того, Кипр и сам несколько раз опасно подходил к воротам хозяев, случались провалы в опорной зоне, а защитники неоправданно пятились назад. В одном эпизоде от неприятностей спасли только два подряд подката, а прямо перед перерывом Сафонова расстреливали в упор со стандарта — вратарь выручил.

Во втором тайме команда Карпина преобразилась, прибавив буквально во всём: скорости, движении, контроле мяча, прессинге, агрессии, завершающих передачах и ударах. Вдобавок гости заметно подустали и буквально посыпались в обороне. Половина пропущенных голов случилась после очень грубых ошибок задней линии, можно сказать, привезли себе сами. Но россияне всё равно молодцы, что воспользовались ими, поймали кураж и уверенно победили. Именно так и нужно играть с командами уровня Кипра или Мальты, как после перерыва, не давая им шанса и продыха.

Игра оставила двойственное впечатление, хотя хорошо, что сильным вышел именно второй тайм, и теперь сборная России поедет в Хорватию в приподнятом настроении. Ясно, что там будет совсем другой футбол, наверняка значительно обновится стартовый состав. Нужны другие скорости, интенсивность, надежность, способность держать темп от первой до последней минуты. Шесть безответных мячей Кипру — это повод для улучшения атмосферы, но совершенно не показатель уровня готовности к Хорватии. Очень важно правильно отнестись к итоговому результату.

На мой взгляд, этот матч не был лучшим при Карпине. Если говорить о футбольных «карликах» и втором тайме, то да, ответ положительный. А так сильнейшим до сих пор считаю выездной поединок со Словенией», — цитирует Бубнова Sportbox.