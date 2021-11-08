Бубнов: «Спартак» заслуженно отыгрался в матче с «Локо». Эта ничья по духу близка к победе

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал результат встречи 14-го тура чемпионата России, в которой красно-белые в домашнем матче с «Локомотивом» (1:1) сумели взять очко, играя в меньшинстве с 35-й минуты.

«Спартак» собирался выйти тем же составом, что и против «Лестера». Очевидно, Витория считает именно это сочетание оптимальным на данном этапе, но на разминке получил травму Жиго, которого экстренно заменил Кутепов. По первому тайму могло сложиться впечатление, что «Локомотив» сохранил больше сил после Лиги Европы, так как опережал хозяев на подборах, был быстрее и контролировал ход встречи. «Спартак» не создал впереди ни одного момента, остался в меньшинстве после второй желтой Литвинову, а в обороне допустил грубую результативную ошибку. Камано выдал отличный разрезающий пас на Керка. Хотя передача не должна была проходить в той ситуации. Джикия неправильно выбрал позицию — не смог перехватить, а Айртон просто отпустил опекаемого футболиста.

Казалось, что, ведя в счете, имея численное и игровое преимущество, «Локомотив» как минимум продолжит контролировать ход встречи и доведет ее до победы. Впрочем, как выяснилось, функционально «Локомотив» был уже не свеж и не ожидал от инертного доселе «Спартака» такой прыти. Витория в перерыве перешел на игру в четыре защитника (схема стала 4-4-1), выпустил Умярова вместо Игнатова. Красно-белые вышли на поле заряженными на борьбу, по-спортивному злыми, настроенными прессинговать. Кардинально преобразилась игра Соболева, который выиграл много единоборств цеплялся за мячи, помог команде оказывать давление. Форвард мог и отличиться, но из убойной позиции головой нанес удар прямо в руки Гилерме. Гораздо лучше выглядели во втором тайме Мозес и Промес, выход Умярова укрепил среднюю линию, где также воспрял духом Зобнин.

Играя в меньшинстве, «Спартак» полностью перехватил инициативу и заслуженно отыгрался. В таблице красно-белые набрали всего одно очко, но, исходя из развития событий, эта ничья по духу близка победе. Команда Витории продемонстрировала бойцовские качества и характер. «Локомотив» напротив упустил победу в выигрышной ситуации, вдобавок лишился целой группы игроков, которые не смогут сыграть в 15 туре по причине дисквалификации. Во втором тайме железнодорожникам нужно было взять мяч под контроль, заставить соперника больше бегать, но энергозатратный футбол в матче с «Галатасараем» дал о себе знать», — приводит слова Бубнова Sportbox.