Ткаченко: один из главных интересантов на Алексея Миранчука — «Милан»

Известный футбольный менеджер Герман Ткаченко поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Может, «Сассуоло» подойдёт Миранчуку, но после Де Дзерби они играют по-другому. Может, «Торино». Насколько мне известно, один из главных интересантов — «Милан». Он был заинтересован и до «Аталанты», и этим летом.
Проблема в том, что у российских футболистов имидж сложно адаптирующихся. Из России редко кто сразу успешно выступает в Европе, как, например, Александр Головин и Эльдор Шомуродов. Ещё одна проблема — скауты мало смотрят на наших игроков» — цитирует Ткаченко «РБК».
Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.
Самые памятные матчи Головина и Миранчука в сезоне-2020/2021:
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