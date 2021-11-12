Джек Уилшир назвал игрока, который будет рад приходу Фрэнка Лэмпарда в «Норвич»

Бывший полузащитник сборной Англии Джек Уилшир предположил, что 20-летний хавбек «Норвич Сити» Билли Гилмор точно обрадуется возможному назначению Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера команды. В июле «Норвич» арендовал шотландского хавбека у «Челси».
«Могу назвать одного человека, который будет рад, если Лэмпард придёт в «Норвич». Это Билли Гилмор. Он играл у Фрэнка в «Челси», он нравится Лэмпарду. Фрэнк поможет ему вырасти в игровом плане. Я не знаю, почему Гилмор не попадает в состав. Для своего возраста он играет невероятно здорово», — приводит слова Уилшира talkSPORT.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Гилмор провёл 4 матча, результативными действиями не отметился.
Видеообзор матча «Брентфорд» — «Норвич Сити»
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