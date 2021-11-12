Ферран Торрес: мой футбольный ориентир — Криштиану Роналду

Форвард «Манчестер Сити» Ферран Торрес назвал нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду своим футбольным ориентиром.
«Роналду – мой футбольный ориентир. Он изменил футбол с точки зрения питания, ухода за собой, инвестирования в своё тело. Это долгосрочный процесс, в котором то, что вы делаете сегодня, будет иметь положительные последствия завтра. Футбол требует хороших физических кондиций, и к этому нужно быть готовым.
Вы должны играть, а за вашей спиной должна быть команда, которая ценит вас. У меня есть личный тренер, а также персональный физиотерапевт. Они находятся в контакте с клубом, постоянно узнают о моём состоянии и помогают мне», — приводит слова Торреса Manchester Evening News.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»
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