Семак прокомментировал победу сборной России над Кипром

Бывший футболист сборной России Сергей Семак, ныне возглавляющий санкт-петербургский «Зенит», прокомментировал победу национальной команды в матче 9-го тура квалификации на чемпионат мира – 2022 с Кипром (6:0).
«Непростой первый тайм. Хорошо, что забили быстрый мяч, Саша Ерохин оказался в нужное время в нужном месте, а во втором тайме после второго мяча киприоты раскрылись, было много моментов и забитых голов. Конечно, мы рады за наших игроков, которые на своём родном стадионе смогли отличиться и показать яркую результативную игру. Сейчас мы все ждём очень интересный и решающий матч со сборной Хорватии», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Напомним, в заключительном матче отбора сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск. Команде Валерия Карпина для выхода из группы с первого места будет достаточно даже ничьей.
- 12 ноября 2021
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