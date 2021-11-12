Сын Рыжикова провёл первую тренировку с основой «Рубина»

16-летний вратарь Сергей Рыжиков провёл тренировку с основной командой «Рубина». Это дебют сына бывшего голкипера казанского клуба и сборной России Сергея Рыжикова в основном составе «Рубина». Молодой футболист продолжает заниматься в академии клуба.

Отец молодого футболиста Сергей Рыжиков защищал цвета «Рубина» с 2008 по 2018 год. В составе казанской команды дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и два Суперкубка страны. В марте Рыжиков покинул «Тамбов» и завершил профессиональную карьеру.



Напомним, в матче 14-го тура РПЛ «Ростов» разгромил «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 5:1. Казанский «Рубин» набрал 19 очков в 14 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.