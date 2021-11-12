Милевский не взял бы ни одного россиянина в единую сборную Украины, Беларуси и России

Бывший нападающий сборной Украины Артём Милевский признался, что не взял бы россиян в единую сборную Украины, Беларуси и России.

«Если сейчас составлять единую сборную Украины, Беларуси и России, то у меня там будут только украинцы. Ну и ещё несколько белорусов. Головин? Нет. Как фигура из россиян номер один — это Джикия. Мне нравится лидерство и то, кто как ведёт себя на футбольном поле. У Джикии есть харизма и лидерские качества, а остальные…» — сказал Милевский в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее Милевский также раскритиковал современное поколение российских футболистов, заявив, что киевское «Динамо» сейчас без проблем обыграло бы московский «Спартак».

Напомним, в сентябре 2021 года Артём Милевский объявил о завершении профессиональной карьеры. Нападающий начинал карьеру в «Борисфене» из Борисполя, затем много лет играл в киевском «Динамо». После этого он защищал цвета турецкого «Газиантепспора», хорватского «Хайдука», румынской «Конкордии», «Динамо» из Бреста, российского «Тосно» и венгерской «Кишварды». Последним его клубом стал украинский «Минай».