Андрей Шевченко мог возглавить клуб из чемпионата Англии или Германии
Поделиться
Экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, ныне возглавляющий итальянский «Дженоа», мог стать главным тренеров одного из английских или немецких клубов. Об этом сообщает Metaraitings.ua.
По информации источника, у украинского специалиста были контакты с представителями клубов из Англии и немецкой Бундеслиги. В частности, услугами Андрея Шевченко интересовались в дортмундской «Боруссии». Правда, в большей степени эти контакты носили информационный характер в то время, когда Шевченко возглавлял сборную Украины и планировал продолжить работу в национальной команде.
Напомним, что после пяти лет работы во главе национальной сборной Украины Шевченко возглавил клуб Серии А «Дженоа». Контракт подписан до 2024 года.
Новость по темеАндрей Шевченко прокомментировал своё назначение в «Дженоа»
Комментарии
- 12 ноября 2021
-
19:29
-
19:22
-
19:03
-
18:58
-
18:44
-
18:39
-
18:20
-
18:12
-
17:58
-
17:50
-
17:38
-
17:37
-
17:33
-
17:26
-
17:17
-
16:59
-
16:52
-
16:48
-
16:41
-
16:37
-
16:34
-
16:20
-
16:16
-
15:59
-
15:56
-
15:39
-
15:32
-
15:27
-
15:24
-
15:09
-
15:04
-
14:48
-
14:43
-
14:36
-
14:36
Партнерский контент