Андрей Шевченко мог возглавить клуб из чемпионата Англии или Германии

Экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, ныне возглавляющий итальянский «Дженоа», мог стать главным тренеров одного из английских или немецких клубов. Об этом сообщает Metaraitings.ua.

По информации источника, у украинского специалиста были контакты с представителями клубов из Англии и немецкой Бундеслиги. В частности, услугами Андрея Шевченко интересовались в дортмундской «Боруссии». Правда, в большей степени эти контакты носили информационный характер в то время, когда Шевченко возглавлял сборную Украины и планировал продолжить работу в национальной команде.

Напомним, что после пяти лет работы во главе национальной сборной Украины Шевченко возглавил клуб Серии А «Дженоа». Контракт подписан до 2024 года.