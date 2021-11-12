Лэмпард отказался возглавить «Норвич»

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отклонил предложение «Норвич Сити», утверждает talkSPORT со ссылкой на собственные источники. Ранее англичанин назывался основным кандидатом на пост главного тренера команды.



«Норвич» остался без главного тренера после увольнения Даниэля Фарке. Руководство клуба хотело видеть на посту главного тренера 43-летнего Лэмпарда, но тот в итоге отказался.

«Норвич» занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, одержав лишь одну победу в 11 турах.

В шорт-листе руководства «Норвича» также находятся бывший тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр, экс-наставник «Ньюкасла» Стив Брюс и Джон Терри, который входил в тренерский штаб «Астон Виллы».



Напомним, 6 ноября «Норвич» отправил в отставку 45-летнего немецкого специалиста Даниэля Фарке. Примечательно, что тренер был уволен после первой победы в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. Фарке возглавлял «Норвич» с 2017 года.



Контракт немецкого наставника с клубом был рассчитан до 2025 года. Специалист дважды выводил «Норвич» в АПЛ из Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона.