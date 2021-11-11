Руководство «Норвича» согласовало назначение Лэмпарда на пост главного тренера команды

Бывший полузащитник и наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард возглавит «Норвич», утверждает talkSPORT. По данным источника, кандидатура специалиста согласована руководством «канареек».
Лэмпард не работал с января 2021 года, когда он был уволен из «Челси». На посту главного тренера «Норвича» он сменил Даниэля Фарке. Перед Лэмпардом будет стоять задача по спасению команды. «Норвич» занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, одержав лишь одну победу в 11 турах.
В шорт-листе руководства «Норвича» также находятся бывший тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр, экс-наставник «Ньюкасла» Стив Брюс и Джон Терри, который входил в тренерский штаб «Астон Виллы».
Напомним, 6 ноября «Норвич» отправил в отставку 45-летнего немецкого специалиста Даниэля Фарке. Примечательно, что тренер был уволен после первой победы в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. Фарке возглавлял «Норвич» с 2017 года.
Контракт немецкого наставника с клубом был рассчитан до 2025 года. Специалист дважды выводил «Норвич» в АПЛ из Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона.
- 11 ноября 2021
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