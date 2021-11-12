«Барселона» согласовала контракт с Дани Алвесом

Бразильский защитник Дани Алвес возвращается в «Барселону». Стороны уже согласовали условия контракта, утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.



По данным источника, стороны подпишут контракт на один сезон. «Барселона» вела переговоры напрямую с представителями 38-летнего футболиста. В настоящее время каталонцы ждут одобрение сделки со стороны Примеры. Новый главный тренер команды Хави хотел, чтобы опытный бразилец вернулся в команду.

Примечательно, что ранее против возвращения Алвеса выступал бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман. Он заблокировал его переход.



В настоящее время Алвес является свободным агентом. В сентябре он покинул бразильский «Сан-Паулу». Сам бразилец неоднократно говорил, что готов помочь «Барселоне». Более того, он сказал, что его возвращение — вопрос одного телефонного звонка.