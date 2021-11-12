Андрей Шевченко определился с трансферными целями на посту тренера «Дженоа»
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Новый главный тренер итальянского «Дженоа» украинец Андрей Шевченко определился с потенциальными трансферами. Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, украинский наставник хочет подписать опорного или атакующего полузащитника и флангового защитника. Главные трансферные цели Шевченко – Самуэль Кастильехо из «Милана» и Виталий Миколенко из киевского «Динамо».
Напомним, Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после Евро-2020. Позже на пресс-конференции специалист заявил, что не собирался уходить из команды, однако глава УАФ Андрей Павелко не стал обсуждать с ним вопрос продления контракта. После ухода Шевченко пост главного тренера сборной Украины занял Александр Петраков.
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