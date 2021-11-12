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Димитар Бербатов: очевидно, что совет директоров «Манчестер Юнайтед» доверяет Сульшеру

Димитар Бербатов: очевидно, что совет директоров «Манчестер Юнайтед» доверяет Сульшеру
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Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мнением о ситуации с главным тренером команды Уле-Гуннаром Сульшером. Ранее неоднократно сообщалось о возможном увольнении Сульшера, но пока норвежец продолжает работать с командой. По слухам, Сульшера может сменить главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс.

«Роджерс выполняет хорошую работу в «Лестере». У него есть опыт работы с топ-клубами, «Ливерпулем» и «Селтиком». У него есть резюме работы. Но, если честно, я устал говорить о слухах. Произойдёт это или нет, о скольких тренерах мы уже говорили, которые могут сменить Уле? Посмотрим до конца сезона, как всё будет развиваться. Всё может измениться.

Очевидно, что совет директоров доверяет Сульшеру. Вопрос в том, пойдут ли они на поводу у общественности и фанатов, требующих уволить его? Или они продолжат ему доверять? Будет интересно. В последнее время Сульшер теряет поддержку фанатов. Думаю, руководство всё же пойдёт на поводу у фанатов и уволит его», — приводит слова Бербатова Manchester Evening News со ссылкой на Betfair.

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