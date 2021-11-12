Димитар Бербатов: очевидно, что совет директоров «Манчестер Юнайтед» доверяет Сульшеру

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мнением о ситуации с главным тренером команды Уле-Гуннаром Сульшером. Ранее неоднократно сообщалось о возможном увольнении Сульшера, но пока норвежец продолжает работать с командой. По слухам, Сульшера может сменить главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс.
«Роджерс выполняет хорошую работу в «Лестере». У него есть опыт работы с топ-клубами, «Ливерпулем» и «Селтиком». У него есть резюме работы. Но, если честно, я устал говорить о слухах. Произойдёт это или нет, о скольких тренерах мы уже говорили, которые могут сменить Уле? Посмотрим до конца сезона, как всё будет развиваться. Всё может измениться.
Очевидно, что совет директоров доверяет Сульшеру. Вопрос в том, пойдут ли они на поводу у общественности и фанатов, требующих уволить его? Или они продолжат ему доверять? Будет интересно. В последнее время Сульшер теряет поддержку фанатов. Думаю, руководство всё же пойдёт на поводу у фанатов и уволит его», — приводит слова Бербатова Manchester Evening News со ссылкой на Betfair.
- 13 ноября 2021
-
00:43
-
00:42
-
00:41
-
00:40
-
00:38
-
00:23
-
00:19
- 12 ноября 2021
-
23:57
-
23:40
-
23:15
-
23:10
-
22:39
-
22:26
-
22:22
-
22:21
-
22:14
-
21:53
-
21:53
-
21:38
-
21:33
-
21:26
-
21:26
-
21:11
-
21:05
-
20:57
-
20:50
-
20:40
-
20:01
-
20:00
-
19:29
-
19:22
-
19:03
-
18:58
-
18:44
-
18:39