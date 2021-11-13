Гарри Кейн – первый игрок сборной Англии с 1993 года, оформивший «идеальный» хет-трик

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн оформил «идеальный» хет-трик (правой ногой, левой ногой и головой) в матче девятого тура отборочной стадии чемпионата мира по футболу 2022 года со сборной Албании. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
Как сообщается в «твиттере» OptaJoe, Кейн стал первым игроком сборной Англии с 1993 года, которому удалось оформить «идеальный» хет-трик. До Кейна этот сделал Дэвид Платт в матче с Сан-Марино.
Команда Гарета Саутгейта располагается на первом месте квартета I. Англичане в девяти играх отбора набрали 23 очка, одержав 7 побед, 2 раза сыграв вничью и не потерпев ни одного поражения, суммарно забив 29 мячей, а пропустив 3. Национальная команда Албании находится на третьем месте в группе отбора. Команда Эдоардо Рейи набрала 15 очков в восьми играх квалификации на мундиаль, суммарно забив 11 мячей и пропустив 12.
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