«Барселона» может зимой арендовать Вернера у «Челси»

Нападающий лондонского «Челси» и сборной Германии Тимо Вернер может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Marca.



По информации источника, главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в переходе нападающего, который может усилить атаку каталонцев. Клуб рассматривает вариант с арендой Вернера в зимнее трансферное окно. В списке кандидатов также значатся игрок «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани и форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, однако Вернер является приоритетным вариантом для каталонского клуба.



Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Лондонцы заплатили за немецкого форварда «РБ Лейпциг» € 53 млн. В нынешнем сезоне 25-летний форвард принял участие в 7 матчах чемпионата Англии, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.