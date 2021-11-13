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«Барселона» может зимой арендовать Вернера у «Челси»

«Барселона» может зимой арендовать Вернера у «Челси»
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Нападающий лондонского «Челси» и сборной Германии Тимо Вернер может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Marca.

По информации источника, главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в переходе нападающего, который может усилить атаку каталонцев. Клуб рассматривает вариант с арендой Вернера в зимнее трансферное окно. В списке кандидатов также значатся игрок «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани и форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, однако Вернер является приоритетным вариантом для каталонского клуба.

Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Лондонцы заплатили за немецкого форварда «РБ Лейпциг» € 53 млн. В нынешнем сезоне 25-летний форвард принял участие в 7 матчах чемпионата Англии, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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