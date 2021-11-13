«Здесь спорт должен быть вне политики». Фетисов — о возможной натурализации Мампаси

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на информацию о том, что «Локомотив» может оформить российское гражданство защитнику «Шахтёра» Марку Мампаси в случае перехода.



«Это наш единственный случай, что ли? Политика вмешивается в спорт всё больше и больше. Конечно, право спортсмена выбирать, где он хочет играть. Если у человека есть желание — надо его поддерживать. Любой человек имеет право на выбор. Это тот самый случай, когда спорт должен быть вне политики», — цитирует Фетисова «Спорт-экспресс».



Ранее стало известно, что в случае трансфера «Локомотив» будет пытаться оформить российское гражданство защитнику Марку Мампаси, чтобы он не считался легионером в РПЛ и имел возможность играть за национальную сборную России.

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