Прудников рассказал об издевательствах Карпина в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Александр Прудников рассказал об издевательствах Валерия Карпина в стане красно-белых.



«Лаудруп вообще не знал, что я ухожу из «Спартака». Меня не хотели видеть в команде. Говорят: «Лаудруп тебя не хочет видеть». Я на базе собираю вещи, и Лаудруп спрашивает: «Ты куда?» Отвечаю: «Всё, ухожу». А он: «Куда!?» Он понятия не имел, что я ухожу. Лаудруп ли от меня избавился? После него получается, что все от меня избавлялись. У меня контракт был на пять лет. Либо я плохо выступал, либо Лаудруп оставил след, сказал: «От него надо избавляться». Поэтому тут немного другое. Точно знаю, что было что-то мутное. За меня не раз заступался Федун. Со мной хотели разорвать контракт, но он сказал: «Прудников не уйдёт». И меня оставили. Но что было дальше — понятно.



Не думаю, что это решение Лаудрупа. Всё было связано с Карпиным. Меня отдавали в аренды на год, а через полгода возвращали. Клубам это не нравилось. В основном меня возвращали уже через полгода, а два дня проходит — нафиг не нужен. Заколебали. Это было издевательство. Были моменты, когда я был готов разорвать человека. Если мы говорим о Карпине. Был момент, когда меня позвал «Сатурн». Я встречаюсь с Карпиным, и он мне говорит: «Докажешь — останешься в команде». Я говорю: «Георгич, хочу доказать, «Спартак» — моё всё». Он говорит: «Хорошо». Мы посидели, попили чай. Я вышел из комнаты, и мне звонок от агента: «Ты не летишь». Я говорю: «Да вот с гендиректором сидел, всё решено». Он мне: «Нет, ты не летишь на сбор, ищем команду». Я говорю: «Издеваешься? Может, перезвонишь?» Он: «Мне только что позвонили». Я: «Да я сам только что от стола отошёл». Короче, с боем всё-таки полетел. Но сборы были такие, что можно было не лететь. Можно было остаться в Москве и доказывать, доказательство было недоказуемо.



Рядом занимался «Сатурн», и его тренер Гордеев тогда у меня спросил: «Пойдёшь к нам играть?» Я всё уже понимал и ответил: «Да, пойду». До конца сбора оставалось немного. Он говорит: «Давай вернёмся в Москву, подпишем контракт, а на новый сбор поедешь с нами». Я говорю: «Да, хорошо». Возвращаюсь в Москву, и меня вызывает Карпин. Спрашивает: «Ну что, уходишь куда-то?» Я говорю: «Да, в «Сатурн». А он: «Они не хотят тебя». Я говорю: «Ну ладно, будем искать другую команду». Он говорит: «Да нет, я нашёл команду — «Салют» Белгород, вторая лига, последнее место». Я говорю: «Может мне вообще с футболом закончить?» Он говорит: «Ну а что тебе, не команда что ли? Команда. А что ты хочешь, в «Реал» Мадрид?» Я говорю: «Да нет». Короче, так получается, что я остаюсь. У меня «клиника», уже назло оставался. Идти туда, куда они хотят, я тоже не хотел.



Проходит время — попадаю в звёздный «Анжи», где помощником работал Гордеев. Он у меня там спрашивает: «А что ты к нам в «Сатурн»-то не пришёл?» Отвечаю: «В смысле? Вы же отказали». Он: «Нет, нам Карпин сказал, что ты не хочешь». Вот как это называется? Можете спросить у Гордеева. Может, что-то личное. При этом с Карпиным мы нормально общаемся, остыли — «привет», «пока», можем пошутить. Но по факту… Если спрошу у Карпина, что это было, не будет ответа. Может, он и не помнит. Но я считаю, что это точно был неспортивный принцип. Это была инициатива Карпина разорвать со мной контракт, а Федун заступился. Про меня говорили, что я пьяный хожу на тренировки, ещё какой-то. А я не пил лет до 27-29 вообще ничего. Про это Федуну тоже говорили. Если капаешь-капаешь-капаешь руководству, то когда-то крышу снесёт.



У меня закончился контракт, и я просто ушёл. Я говорил: «Ну разрывайте контракт. Лучше уйти, раз не дают играть, не дают тренироваться и при этом уйти нельзя». Он пошёл к Федуну. Мне агент позвонил, говорит: «Федун не дал добро, сказал, что верит». Но вместо того, чтобы вернуть меня в основу, отправили в дубль. И там я играл на своей «любимой» позиции правого защитника при Карпине. А ещё тренер дубля был, видимо, его друг детства — Гунько. Он всё время пытался вступить со мной в конфликт, причём непонятно почему. Он говорит: «Что тебе не нравится позиция? Тренер сказал — надо делать». Я понимаю, что тренер сказал. Но понимал, для чего это делается. Они что, меня наигрывали правым защитником в основу? Хотели посмотреть, как я там выгляжу? Хотели показать (Федуну). И после этих игр Федун говорит: «Да он вообще никакой». Я говорю: «Дайте на ворота встану — может, там лучше получится». Там-то я вообще феерил», — сказал Прудников в интервью на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».