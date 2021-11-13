Тренер сборной Хорватии: россияне будут играть настолько хорошо, насколько мы позволим

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча отборочного цикла чемпионата мира – 2022 с национальной командой России



«Конечно, мы хорошо знаем Россию. Мы их сильно уважаем. Это очень качественная команда. У них пять команд. Карпин отлично работает, но мы играем дома. Мы уверены в своих силах. Знаем, что в Сплите мы являемся фаворитами.



Не думаю, что Россия выйдет играть на ничью. Карпин выйдет играть в атаку. Очень тяжело играть от обороны с самого начала. Россияне будут играть настолько хорошо, насколько мы позволим», — передаёт слова Далича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, в заключительном матче отбора сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск. Команде Валерия Карпина для выхода из группы с первого места будет достаточно даже ничьей.

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