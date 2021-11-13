Далич: Влашич в хорошей форме, полностью готов. Завтра он одна из наших главных надежд

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о готовности к матчу отборочного цикла чемпионата мира – 2022 с национальной командой России



«Травм у нас нет, все здоровы. Влашич в хорошей форме, полностью готов. Завтра он одна из наших главных надежд.



Вообще не смотрю на рейтинг ФИФА. Меня интересует только игра и состояние игроков на данный момент. На чемпионате мира был другой матч. Карпин был агрессивным игроком, в сборную России он вносит такую же энергию. Много молодых и хороших игроков у вас. Это совсем новая ситуация.



Победы дали России уверенности. У них есть молодые игроки, но игра опирается на Смолова, Головина и Джикию», — передаёт слова Далича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, в заключительном матче отбора сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск. Команде Валерия Карпина для выхода из группы с первого места будет достаточно даже ничьей.

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