Сборная России прилетела в Хорватию на заключительный матч отбора ЧМ-2022

Сборная России в «Твиттере» опубликовала фото из самолёта, подлетающего к Сплиту, где завтра состоится заключительный матч отбора ЧМ-2022 со сборной Хорватии.
«Привет, сборная Хорватии», — говорится в подписи к фото.
Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Хорватия — Россия состоится завтра, 14 ноября, в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
Сборная Хорватии сохранила шансы опередить Россию в турнирной таблице группы H квалификации чемпионата мира 2022 года. Хорваты в очередном матче отборочного турнира разгромили в гостях Мальту со счётом 7:1. Благодаря этой победе хорватские футболисты набрали 20 очков, они занимают 2-е место. Российская сборная находится на 1-м месте. Ранее подопечные Валерия Карпина разгромили в квалификации Кипр со счётом 6:0. Россияне набрали 22 очка. Сборная, ставшая второй, сыграет в стыковых матчах.
- 13 ноября 2021
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