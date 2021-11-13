Сборная России прилетела в Хорватию на заключительный матч отбора ЧМ-2022

Сборная России в «Твиттере» опубликовала фото из самолёта, подлетающего к Сплиту, где завтра состоится заключительный матч отбора ЧМ-2022 со сборной Хорватии.

«Привет, сборная Хорватии», — говорится в подписи к фото.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Хорватия — Россия состоится завтра, 14 ноября, в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Сборная Хорватии сохранила шансы опередить Россию в турнирной таблице группы H квалификации чемпионата мира 2022 года. Хорваты в очередном матче отборочного турнира разгромили в гостях Мальту со счётом 7:1. Благодаря этой победе хорватские футболисты набрали 20 очков, они занимают 2-е место. Российская сборная находится на 1-м месте. Ранее подопечные Валерия Карпина разгромили в квалификации Кипр со счётом 6:0. Россияне набрали 22 очка. Сборная, ставшая второй, сыграет в стыковых матчах.