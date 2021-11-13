Кевин де Брёйне поддержал идею проведения чемпионата мира раз в два года

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне высказался об идее проведения чемпионата мира раз в два года.
«В начале сезона у меня была встреча с представителями ФИФА и Арсеном Венгером (глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола). Они хотели рассказать о своём предложении.
Чтобы сделать что-то подобное, федерации всех стран, УЕФА и ФИФА должны действовать сообща. Все должны работать вместе.
Я настаивал на том, чтобы они сохранили нормальный период отдыха для нас, игроков, в конце сезона. Идея сама по себе неплохая, но, если только все будут сообща над ней работать», — цитирует де Брёйне The Sun с ссылкой на Belga.
Напомним, Венгер предложил проводить чемпионат мира раз в два года с целью улучшения зрелищности и качества футбола за счёт увеличения количества матчей.
- 13 ноября 2021
-
19:45
-
19:38
-
19:36
-
19:29
-
19:19
-
18:56
-
18:55
-
18:53
-
18:30
-
18:25
-
18:22
-
18:15
-
18:05
-
18:01
-
17:57
-
17:56
-
17:45
-
17:42
-
17:38
-
17:31
-
17:15
-
17:09
-
17:08
-
17:01
-
16:52
-
16:52
-
16:48
-
16:46
-
16:45
-
16:43
-
16:35
-
16:27
-
16:24
-
16:22
-
16:19