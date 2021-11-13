Кевин де Брёйне поддержал идею проведения чемпионата мира раз в два года

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне высказался об идее проведения чемпионата мира раз в два года.



«В начале сезона у меня была встреча с представителями ФИФА и Арсеном Венгером (глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола). Они хотели рассказать о своём предложении.



Чтобы сделать что-то подобное, федерации всех стран, УЕФА и ФИФА должны действовать сообща. Все должны работать вместе.



Я настаивал на том, чтобы они сохранили нормальный период отдыха для нас, игроков, в конце сезона. Идея сама по себе неплохая, но, если только все будут сообща над ней работать», — цитирует де Брёйне The Sun с ссылкой на Belga.



Напомним, Венгер предложил проводить чемпионат мира раз в два года с целью улучшения зрелищности и качества футбола за счёт увеличения количества матчей.

Новость по теме Южноамериканские сборные официально выступили против проведения ЧМ каждые два года