Кононов отреагировал на слухи о назначении на пост главного тренера «Колоса»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов сообщил, что с ним никто не связывался по поводу работы в украинском клубе «Колос». Ранее сообщалось, что Кононов возглавит команду.
«Спасибо, что в Украине меня не забывают. Но пока по поводу моего возвращения в УПЛ ко мне никто не обращался», — сказал Кононов Meta-ratings.com.ua.
Ранее Кононов работал в «Карпатах», российских клубах «Спартак», «Арсенал» и «Краснодар». Также кандидатом на пост главного тренера «Колоса» является нидерландец Патрик ван Леувен, которого в октябре уволили из «Маккаби» Тель-Авив.
Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. В том сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в Российской Премьер-Лиге, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы. Последним клубом тренера была «Рига».
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