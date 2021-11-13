Кононов отреагировал на слухи о назначении на пост главного тренера «Колоса»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов сообщил, что с ним никто не связывался по поводу работы в украинском клубе «Колос». Ранее сообщалось, что Кононов возглавит команду.



«Спасибо, что в Украине меня не забывают. Но пока по поводу моего возвращения в УПЛ ко мне никто не обращался», — сказал Кононов Meta-ratings.com.ua.



Ранее Кононов работал в «Карпатах», российских клубах «Спартак», «Арсенал» и «Краснодар». Также кандидатом на пост главного тренера «Колоса» является нидерландец Патрик ван Леувен, которого в октябре уволили из «Маккаби» Тель-Авив.



Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. В том сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в Российской Премьер-Лиге, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы. Последним клубом тренера была «Рига».

Новость по теме Олег Кононов может возглавить украинский «Колос»