«Реал» интересуется 20-летним нападающим «Флуминенсе»

Нападающий «Флуминенсе» Луис Энрике может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 20-летнего бразильца заинтересован мадридский «Реал», сообщает AS.



По информации источника, трансфер игрока может состояться в январе. Поначалу форвард будет играть за вторую команду «Реала».



Энрике является воспитанником «Флуминенсе». За основную команду футболист играет с 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до сентября 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 3,5 млн.



Всего за «Флуминенсе» Энрике сыграл в 76 матчах, забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. В бразильской Серии А сезона-2021 нападающий принял участие в 28 встречах, в которых забил четыре мяча и сделал два ассиста.

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