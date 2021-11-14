Могут ли Россия и Украина встретиться в стыковых матчах ЧМ-2022? Турнирные расклады

Сегодня, 14 ноября, сборная России сыграет решающий матч группового этапа квалификации на чемпионат мира – 2022 с командой Хорватии. Если подопечные Валерия Карпина проиграют «шашечным», то финишируют на втором месте в группе Н и попадут в зону стыковых матчей. В этих играх 12 европейских сборных разыграют между собой три путёвки на ЧМ в Катаре.
В стыковые матчи отбора на ЧМ-2022 может попасть и сборная Украины. Для этого украинцам надо будет обыграть Боснию и Герцеговину, параллельно надеясь на победу Франции или ничью в матче с Финляндией.
Могут ли Россия и Украина встретиться в стыковых матчах ЧМ-2022?
По регламенту жеребьёвки стыковых матчей, которая состоится 26 ноября в Цюрихе, сборные России и Украины не смогут составить пару соперников. Решение о разведении команд на жеребьёвке принято исполкомом УЕФА и подтверждено ФИФА. Причина – обострённые социально-политические взаимоотношения государств.
Сборная России приехала на стадион в Сплите (Хорватия)
- 14 ноября 2021
-
10:56
-
10:54
-
10:29
-
10:21
-
10:14
-
09:58
-
09:54
-
09:33
-
09:30
-
09:22
-
07:00
-
03:00
-
00:59
-
00:41
-
00:41
-
00:35
-
00:35
-
00:26
-
00:16
- 13 ноября 2021
-
23:55
-
23:52
-
23:50
-
23:45
-
23:32
-
23:15
-
23:10
-
22:45
-
22:39
-
22:37
-
22:33
-
22:29
-
22:05
-
21:59
-
21:46
-
21:42