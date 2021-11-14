Могут ли Россия и Украина встретиться в стыковых матчах ЧМ-2022? Турнирные расклады

Сегодня, 14 ноября, сборная России сыграет решающий матч группового этапа квалификации на чемпионат мира – 2022 с командой Хорватии. Если подопечные Валерия Карпина проиграют «шашечным», то финишируют на втором месте в группе Н и попадут в зону стыковых матчей. В этих играх 12 европейских сборных разыграют между собой три путёвки на ЧМ в Катаре.

В стыковые матчи отбора на ЧМ-2022 может попасть и сборная Украины. Для этого украинцам надо будет обыграть Боснию и Герцеговину, параллельно надеясь на победу Франции или ничью в матче с Финляндией.

Могут ли Россия и Украина встретиться в стыковых матчах ЧМ-2022?

По регламенту жеребьёвки стыковых матчей, которая состоится 26 ноября в Цюрихе, сборные России и Украины не смогут составить пару соперников. Решение о разведении команд на жеребьёвке принято исполкомом УЕФА и подтверждено ФИФА. Причина – обострённые социально-политические взаимоотношения государств.

Сборная России приехала на стадион в Сплите (Хорватия)