Эмоции Кудряшова после автогола в матче Хорватии и России

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов эмоционально отреагировал на собственную неудачную игру в концовке матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Хорватии. На 81-й минуте он отправил мяч в собственные ворота. Этот гол стал решающим, сборная России уступила со счётом 0:1.

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В течение всего матча россияне отбивались. Команда Валерия Карпина нанесла всего два удара в сторону ворот соперника и ни одного удара в створ. Хорваты пробили по воротам Матвея Сафонова 19 раз, из них пять ударов пришлись в створ.



В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.