Александр Дюков: обсудим с Карпиным будущее, не только мартовские матчи

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал поражение сборной России в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Хорватии (0:1). Дюков дал понять, что главный тренер сборной России Валерий Карпин продолжит работу с командой.
«Пока мы не выполнили задачу, но в непростой группе заняли второе место. Мы были в 10 минутах от этой путёвки. Поговорим с Карпиным, проведём встречу, подведём итоги выступления сборной. Дальше он продолжит подготовку к мартовским матчам, обсудим будущее. Думаю, что не только мартовские матчи. Есть время, чтобы обсудить всё, и не только мартовские игры, а дальше.
Не говорил бы, что это невезение. У Хорватии были моменты. Надо говорить о потере концентрации. Ей предшествовала травма Фёдора Кудряшова. Обидное поражение.
У нас не было контригры, соперник создавал моменты, нас давили. К самоотдаче и организации вопросов нет. Но хотелось бы, думаю, ребятам тоже, играть в футбол, а не только препятствовать. Сдерживать давление было сложно. Но 80 минут справлялись.
Фёдора поддержала вся команда, все понимают, что это футбол. Это потеря концентрации», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 14 ноября 2021
-
20:10
-
20:07
-
20:04
-
20:01
-
19:59
-
19:56
-
19:54
-
19:49
-
19:49
-
19:45
-
19:44
-
19:40
-
19:37
-
19:37
-
19:36
-
19:34
-
19:28
-
19:26
-
19:24
-
19:22
-
19:21
-
19:16
-
19:08
-
19:08
-
19:07
-
19:03
-
18:54
-
18:53
-
18:52
-
18:50
-
18:41
-
18:39
-
18:33
-
18:33
-
18:29