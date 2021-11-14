Александр Дюков: обсудим с Карпиным будущее, не только мартовские матчи

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал поражение сборной России в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Хорватии (0:1). Дюков дал понять, что главный тренер сборной России Валерий Карпин продолжит работу с командой.



«Пока мы не выполнили задачу, но в непростой группе заняли второе место. Мы были в 10 минутах от этой путёвки. Поговорим с Карпиным, проведём встречу, подведём итоги выступления сборной. Дальше он продолжит подготовку к мартовским матчам, обсудим будущее. Думаю, что не только мартовские матчи. Есть время, чтобы обсудить всё, и не только мартовские игры, а дальше.



Не говорил бы, что это невезение. У Хорватии были моменты. Надо говорить о потере концентрации. Ей предшествовала травма Фёдора Кудряшова. Обидное поражение.



У нас не было контригры, соперник создавал моменты, нас давили. К самоотдаче и организации вопросов нет. Но хотелось бы, думаю, ребятам тоже, играть в футбол, а не только препятствовать. Сдерживать давление было сложно. Но 80 минут справлялись.



Фёдора поддержала вся команда, все понимают, что это футбол. Это потеря концентрации», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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