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Уткин высказался об игре Кудряшова в матче со сборной Хорватии

Уткин высказался об игре Кудряшова в матче со сборной Хорватии
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Футбольный блогер и комментатор Василий Уткин высказался об игре защитника сборной России Фёдора Кудряшова в матче 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Хорватии. Россия проиграла Хорватии (0:1), Кудряшов забил автогол.

«Парни, пока о ситуации с Кудряшовым никто не сказал очень важную вещь. А ведь это именно то, в чём нас превзошли хорваты. Да-да, я совершенно не шучу. Кудряшов за полминуты до получил травму. То ли дёрнул заднюю, то ли свело.

Вопрос: что бы на его месте сделал любой игрок в сборной Хорватии? Обстоятельства, важные к учёту: на табло счёт, который вас устраивает, времени остаётся очень мало; ты защитник; сейчас будет стандарт у твоих ворот; окей, для хорвата это было бы необязательно, но окей трижды, тебе действительно нужна помощь.

Итак. Что делает любой хорват? Даже самый зелёный? — Падает на землю, держится да ногу, возможно, катается по земле. Выходит врач, уходит время, у команды пауза, и ты сам тем временем приходишь в приемлемое состояние?

У нас опытнейший из находящихся на поле игрок, хромой и неполноценный, ковыляет в штрафную и…Вот и всё», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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