Ловчев, Генич и Губерниев устроили яркие дебаты в телеэфире

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев поспорил со спортивными комментаторами Константином Геничем и Дмитрием Губерниевым в прямом эфире «Матч ТВ».
Ловчев: А что я вам сказал? Я сказал, что в конце пропустят гол и на этом всё закончится, а вы будете рассказывать про хороший наш футбол. Не это я сказал? Вот почему я ушёл из студии.
Генич: Извините, что так всё получилось. А кто вам сказал, что мы хорошо играли? Вы можете вспомнить тот разговор? Я вам сказал, что результат нас устраивает, про футбол никто не вспомнит. Вы же подняли истерику.
Фото дебатов между Ловчевым и Геничем в эфире
Губерниев: Константин, какая истерика? Не надо так разговаривать с Ловчевым! Как вам не стыдно? Человек — заслуженный мастер спорта, лучший футболист 1972 года. Я не позволю моему другу Геничу так разговаривать с Ловчевым!
Фото спора в эфире «Матч ТВ»
Ловчев: Я неправ в том, что так вспылил и ушёл. Уважение к студии обязательно должно быть, вопросов нет. Извините.
Генич: Губерниев рассказывает, как надо общаться с прославленными футболистами. Дожили! Дмитрий Губерниев мне рассказывает. Я бы сейчас вспомнил, как Губерниев разговаривает в своём виде спорта.
Ловчев: Выключите студию! Он ещё по Дмитрию Губерниеву будет проходиться. До свидания.
Напомним, Ловчев ушёл из прямого эфира «Матч Премьер» во время матча отборочного турнира чемпионата мира Хорватия — Россия. Экс-футболист сборной СССР в беседе с находившимися в студии Константином Геничем и Сергеем Дурасовым раскритиковал игру России в матче с хорватами и отказался смотреть встречу дальше.
- 14 ноября 2021
-
22:59
-
22:56
-
22:55
-
22:40
-
22:38
-
22:30
-
22:14
-
22:13
-
22:08
-
22:02
-
21:56
-
21:54
-
21:45
-
21:42
-
21:42
-
21:30
-
21:27
-
21:24
-
21:19
-
21:13
-
21:07
-
21:07
-
20:58
-
20:52
-
20:52
-
20:45
-
20:45
-
20:43
-
20:38
-
20:33
-
20:27
-
20:25
-
20:24
-
20:17
-
20:10