Ловчев, Генич и Губерниев устроили яркие дебаты в телеэфире

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев поспорил со спортивными комментаторами Константином Геничем и Дмитрием Губерниевым в прямом эфире «Матч ТВ».



Ловчев: А что я вам сказал? Я сказал, что в конце пропустят гол и на этом всё закончится, а вы будете рассказывать про хороший наш футбол. Не это я сказал? Вот почему я ушёл из студии.

Генич: Извините, что так всё получилось. А кто вам сказал, что мы хорошо играли? Вы можете вспомнить тот разговор? Я вам сказал, что результат нас устраивает, про футбол никто не вспомнит. Вы же подняли истерику.

Фото дебатов между Ловчевым и Геничем в эфире

Губерниев: Константин, какая истерика? Не надо так разговаривать с Ловчевым! Как вам не стыдно? Человек — заслуженный мастер спорта, лучший футболист 1972 года. Я не позволю моему другу Геничу так разговаривать с Ловчевым!

Фото спора в эфире «Матч ТВ»

Ловчев: Я неправ в том, что так вспылил и ушёл. Уважение к студии обязательно должно быть, вопросов нет. Извините.

Генич: Губерниев рассказывает, как надо общаться с прославленными футболистами. Дожили! Дмитрий Губерниев мне рассказывает. Я бы сейчас вспомнил, как Губерниев разговаривает в своём виде спорта.



Ловчев: Выключите студию! Он ещё по Дмитрию Губерниеву будет проходиться. До свидания.



Напомним, Ловчев ушёл из прямого эфира «Матч Премьер» во время матча отборочного турнира чемпионата мира Хорватия — Россия. Экс-футболист сборной СССР в беседе с находившимися в студии Константином Геничем и Сергеем Дурасовым раскритиковал игру России в матче с хорватами и отказался смотреть встречу дальше.