Дубль Гюндогана помог Германии разгромить Армению

В Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна завершился матч 10-го тура квалификации ЧМ-2022. Сборная Армении принимала Германию.



Матч закончился победой гостей со счётом 4:1. Уже на 15-й минуте счёт открыл Кай Хаверц. А в концовке тайма преимущество гостей удвоил Илкай Гюндоган, реализовавший пенальти. Гюндоган оформил дубль в начале второго тайма. После этого Генрих Мхитарян отыграл один мяч, а на 64-й минуте точку в матче поставил Йонас Хофман.



Сборная Германии набрала 27 очков и завершила отборочный турнир на 1-м месте в турнирной таблице. Армения, набрав 12 очков, заняла 4-е место. В стыковые матчи из этой группы отправится сборная Северной Македонии (18), опередившая Румынию (17).