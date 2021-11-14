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Дубль Гюндогана помог Германии разгромить Армению

Дубль Гюндогана помог Германии разгромить Армению
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В Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна завершился матч 10-го тура квалификации ЧМ-2022. Сборная Армении принимала Германию.

Матч закончился победой гостей со счётом 4:1. Уже на 15-й минуте счёт открыл Кай Хаверц. А в концовке тайма преимущество гостей удвоил Илкай Гюндоган, реализовавший пенальти. Гюндоган оформил дубль в начале второго тайма. После этого Генрих Мхитарян отыграл один мяч, а на 64-й минуте точку в матче поставил Йонас Хофман.

Сборная Германии набрала 27 очков и завершила отборочный турнир на 1-м месте в турнирной таблице. Армения, набрав 12 очков, заняла 4-е место. В стыковые матчи из этой группы отправится сборная Северной Македонии (18), опередившая Румынию (17).

ЧМ-2022 - Европа. Группа J. 10-й тур
14 ноября 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Армения
Окончен
1 : 4
Германия
0:1 Хаверц – 15'   0:2 Гюндоган – 45+4' (пен)   0:3 Гюндоган – 50'   1:3 Мхитарян – 59' (пен)   1:4 Хофман – 64'
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