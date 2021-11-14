Смородская — о матче Хорватия — Россия: УЕФА не должен допускать поля такого качества

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская подвергла критике организаторов матча квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Россия (1:0). Встреча проходила под проливным дождём, а поле во втором тайме раскисло.



«Условия игры были ужасные. Это не только дождь, ещё и безобразное состояние поля. Оно очень плохо влияло на хорватскую сборную, не давало показать им вершину своего мастерства. На таком поле играть невозможно.



УЕФА не должен был допускать поля такого качества для соревнований. Чем выше твоё мастерство — тем больше тебе мешает поле. Все действия рассчитаны до миллиметра. Поле мешало хорватам даже больше, чем нам», — цитирует Смородскую «Спорт-экспресс».



Россияне заняли 2-е место в турнирной таблице группы H, пропустив вперёд Хорватию. Сборная России теперь сыграет в стыковых матчах, а Хорватия завоевала путёвку на чемпионат мира 2022 года.

Новость по теме Юрий Сёмин: хорваты практически ничего не создали у наших ворот