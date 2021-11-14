Самедов дал совет Кудряшову после автогола в матче Хорватия — Россия

Бывший полузащитник «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» Александр Самедов высказался о поражении сборной России в матче квалификации ЧМ-2022 с командой Хорватии. Встреча закончилась со счётом 0:1, единственный мяч в свои ворота забил Фёдор Кудряшов. Мяч срезался от ноги защитника российской сборной в ворота.
«Феде будет тяжело, но нужна поддержка в любом случае. Если соперники имеют большое преимущество, то случаются такие автоголы. От хорватов всю игру отскакивали, результат закономерен. Впереди стыки, а Феде держаться и не обращать внимания на высказывания и шутки. Он хороший футболист», — цитирует Самедова «Спорт-экспресс».
Россияне заняли 2-е место в турнирной таблице группы H, пропустив вперёд Хорватию. Сборная России теперь сыграет в стыковых матчах, а Хорватия завоевала путёвку на чемпионат мира 2022 года.
- 14 ноября 2021
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