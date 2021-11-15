Модрич и Ловрен праздновали выход на ЧМ-2022, Джикия сел в лужу. Фото поражения России

Вчера, 14 ноября, в Сплите (Хорватия) на стадионе «Полюд» в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии со счётом 0:1.
На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую — Фёдор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.
Защитник сборной России Георгий Джикия подвёл итоги матча.
«Обидное поражение. Понятное дело, что расстроились. Не хочу сейчас разбирать момент с пропущенным голом. Этот гол пропустили мы все вместе, не надо на фамилиях делать акцент. Мы пропустили этот гол в конце матча, и это наша общая вина. Было ли сложно Кудряшову? Нам всем было непросто. Мы все вместе проиграли этот матч. Понятное дело, в раздевалке молчание, плохое настроение. Сами не дотерпели, и в этом виноваты только мы».
В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.
Лучшие кадры с матча Хорватия — Россия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 15 ноября 2021
-
09:53
-
09:44
-
09:41
-
09:30
-
09:24
-
09:23
-
09:17
-
09:00
-
08:59
-
08:26
-
04:40
-
02:50
-
02:39
-
02:18
-
02:12
-
01:59
-
01:55
-
01:52
-
01:37
-
01:15
-
01:00
-
00:48
-
00:41
-
00:38
-
00:37
- 14 ноября 2021
-
23:54
-
23:52
-
23:44
-
23:37
-
23:28
-
23:20
-
22:59
-
22:56
-
22:55
-
22:40