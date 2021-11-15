Модрич и Ловрен праздновали выход на ЧМ-2022, Джикия сел в лужу. Фото поражения России

Вчера, 14 ноября, в Сплите (Хорватия) на стадионе «Полюд» в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии со счётом 0:1.

На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую — Фёдор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.

Защитник сборной России Георгий Джикия подвёл итоги матча.



«Обидное поражение. Понятное дело, что расстроились. Не хочу сейчас разбирать момент с пропущенным голом. Этот гол пропустили мы все вместе, не надо на фамилиях делать акцент. Мы пропустили этот гол в конце матча, и это наша общая вина. Было ли сложно Кудряшову? Нам всем было непросто. Мы все вместе проиграли этот матч. Понятное дело, в раздевалке молчание, плохое настроение. Сами не дотерпели, и в этом виноваты только мы».

В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.

Лучшие кадры с матча Хорватия — Россия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.