Глебов: то, что сборная России пропустила на 81-й минуте, плюс-минус исходило из игры

Защитник сборной России Данил Глебов прокомментировал поражение в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«Понятно, что хорваты забили гол и подсели. Их всё устраивало, уже нам где-то нужно было перехватывать инициативу. Естественно, весь матч так играть нельзя, и то, что мы пропустили на 81-й минуте, плюс-минус исходило из игры. Не сказать, что у хорватов было много моментов — да, было пара эпизодов, когда спас Матвей Сафонов. Там спасал, а здесь получилась не ошибка, а из-за поля такой нелепый гол.

У команды перед игрой был боевой настрой. Все готовились к матчу, понимали, что ответственная игра. Но хорваты тоже были настроены, вышли при своих болельщиках, минуты с 20-й или 25-й они подсадили нас на своей половине поля. А во втором тайме игра шла такая, что поле залило, лужи, грязь, небольшая неразбериха была с обеих сторон.

Автогол? Не бывает такого, что это ошибка одного футболиста, всё всегда исходит из ошибок целой команды. То есть почти каждый гол — 90-95% это ошибка всей команды. Сегодня этот гол назревал, Матвей где-то спас, получилось так, что мяч отскочил — поле мокрое, Кудряшов где-то не ожидал, он же не специально это сделал. В команде все поддержали Федю. Все бились на поле, но получилось так. Голову опускать не вижу смысла, нужно хорошо себя проявлять в клубах, а в марте кровь из носа добиваться результата», — приводит слова Глебова ТАСС.